Для арктических туристов разработали турпакеты по Ямалу

Власти Ямала планируют привлечь в регион туристов специальными турпакетами путешествий по Арктике, пишет The Arctic.

Секретарь Ямало-Ненецкого регионального отделения «Единой России» Алексей Ситников сообщил изданию, что список туров уже подготовлен, и они могут заинтересовать как самих ямальцев, так и жителей других регионов и стран. «В связи с последствиями распространения пандемии коронавируса Федеральное агентство по туризму рекомендовало туроператорам переориентировать свою деятельность», — сказал он.

По его словам, в этом году акцент в туризме будет сделан на экскурсиях, этнотурах, рыбалке, сплавах по рекам, путешествиях в горы.

По планам Минвостокразвития, меры по развития туризма в Арктике будут включены в стратегию развития зоны до 2035 года. Среди них — оснащение северных регионов дорогами, развитие круизного судоходства, отмена некоторых ограничений для иностранцев, стимуляция инвестиций в туристическую сферу. По мнению представителей арктических регионов, привлечь туристов также помогут масштабное обновление туристической инфраструктуры, жилья, воздушного и водного трансопрта.

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