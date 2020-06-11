Подготовлена стратегия развития Арктики до 2035 года

Российское правительство подготовило стратегию развития Арктики до 2035 года, на основе которой будет построена соответствующая госпрограмма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата вице-премьера — полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева.

«Завершена работа над новой стратегией развития Арктической зоны, которая содержит механизмы достижения целей», — говорится в сообщении. В ближайшие дни документ будет представлен в Совет безопасности.

В стратегии определены основные направления и задачи развития, а также механизмы, этапы и ожидаемые результаты их реализации. Она включает в себя, например, способы привлечения инвестиций и создания рабочих мест в Арктике. Так, планируется субсидировать ставки и страховые взносы. Одна из подпрограмм посвящена развитию населенных пунктов для обеспечения национальной безопасности или поддержке минерально-сырьевых центров.

В настоящее время министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики заканчивает работу над новой госпрограммой для макрорегиона. По заверению чиновников, она должна стать эффективнее и будет опираться на новые механизмы развития территорий по инвестиционным кредитам, поддерживать проекты в создании инфраструктуры.

О планах принять новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года сообщил президент Владимир Путин в апреле прошлого года. Предполагается, что проект стратегии будет подписан им в июле. Также депутаты Госдумы рассматривают несколько законопроектов о льготах для арктических инвесторов.

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