«Норникель» закрыл плавильный цех Кольской ГМК ради экологии

Плавильный цех Кольской ГМК в поселке Никель отработал свой последний день 23 декабря и был закрыт ради экологии, сообщает «Таймырский телеграф».

Цех был самым старым предприятием компании, решение о его закрытии было принято в октябре прошлого года в рамках комплексной программы «Норникеля» по закрытию неэкологичных производств. Остановка плавцеха должна полностью ликвидировать выбросы диоксида серы на границе России с Норвегией и на 85 процентов уменьшить выбросы диоксида серы со всей Кольской ГМК к концу 2021 года.

В ходе подготовки к закрытию объекта «Норникель» создал работникам комфортные условия для перехода на другие предприятия, предложил программу переобучения и пенсионную программу. В 2020–2022 годах на эти и другие социальные программы для сотрудников плавильного производства будет потрачено более 900 миллионов рублей.

В 2016 году компания закрыла Никелевый завод в Норильске, который выбрасывал большие объемы диоксида серы в атмосферу. 3500 работников предприятия были трудоустроены. В ближайшие годы планируется рекультивация 200 гектаров производственных земель.

До 2030 года «Норникель» потратит 5,5 миллиарда долларов на различные экологические проекты, в том числе 3,6 миллиарда долларов пойдут на 90-процентное сокращение выбросов серы в Норильском промышленном районе к 2025 году. Еще около 100 миллиардов рублей в ближайшие годы направят на модернизацию и замену инфраструктуры в районе вечной мерзлоты.