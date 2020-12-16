«Норникель» потратит 5,5 миллиарда долларов на экологию

Компания «Норникель» до 2030 года потратит 5,5 миллиарда долларов на различные экологические проекты. Об этом заявил старший вице-президент «Норникеля» Андрей Бугров, сообщает «Таймырский телеграф».

По его словам, инвестиционная программа ГМК с бюджетом в 27 миллиардов долларов базируется на темах модернизации и восстановления экосистемы.

Бугров напомнил, что в 2016 году Норильске был закрыт старый Никелевый завод, который выбрасывал диоксид серы в атмосферу. 3500 работников предприятия теперь трудоустроены. «Дальше будет многолетняя тема рекультивации земель под этим заводом, а это огромная территория — 200 гектаров», — сказал вице-президент компании.

К 2025 году в Норильском промышленном районе выбросы серы сократятся на 90 процентов, это будет стоит 3,6 миллиарда долларов. К 2030 году выбросы снизят на 99 процентов. Еще примерно 100 миллиардов рублей в ближайшие годы будет направлено на модернизацию и замену инфраструктуры в районе вечной мерзлоты.

«Мы следим за биоразнообразием, водой. Увеличиваем количество воды в замкнутом обороте. Примерно 50 процентов электроэнергии у нас из возобновляемых источников. Уголь мы не используем. Кроме того, компания внимательно следит за состоянием земли. Есть планы по рекультивации земель, по внедрению чистых технологий», — уточнил Бугров.

В сентябре компания представила план рекультивации земель, пострадавших при разливе топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Работы запланированы до 2022 года.