«Норникель» договорился с властями об организации авиасообщения на Таймыре

Компания «Норникель» договорилась c властями Красноярского края об организации авиасообщения на Таймыре. Об этом сообщается на сайте «Норникеля».

В качестве базового авиаперевозчика определили компанию «НордСтар», входящую в «Норникель». Она возьмет на себя обязательства по формированию стабильного расписания и установлению предельных тарифов на рейсы в Норильск и из него. Кроме того, пассажирам обещают продажу билетов по фиксированной стоимости и гарантированное количество рейсов.

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Также «НордСтар» и региональный перевозчик «КрасАвиа» войдут в консорциум для развития авиации в Красноярском крае и увеличения доступности некоторых территорий региона. В рамках соглашения «Нордстар» передаст региону для местных рейсов свои ближнемагистральные суда ATR 42-500, а сам продолжит выполнять среднемагистральные перевозки.

Наряду с этим, компания и Красноярский край договорились о восстановлении фауны региона после разлива топлива на ТЭЦ-3. Они решили, что компания будет возмещать вред «в натуральной форме».

«Развитие Норильска и Таймыра — приоритет социальной̆ политики „Норникеля“ в Красноярском крае. Достичь его можно только в тесном сотрудничестве бизнеса со всеми ветвями власти. Сегодняшние договоренности — это результат совместной конструктивной работы всех заинтересованных сторон, итог активного взаимодействия компании, федеральных и региональных властей. Впереди у нас много важных проектов, которые позволят вывести Норильск и Таймыр на качественно новый уровень развития», — отметил президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Ранее, 10 марта, «Норникель» объявил, что полностью выплатил 146,2 миллиарда рублей в качестве компенсации за аварию на ТЭЦ в Норильске. Выплата произведена на основании решения Арбитражного суда Красноярского края от 12 февраля, который частично удовлетворил иск Росприроднадзора к «дочке» «Норникеля» Норильско-таймырской энергетической компании (НТЭК).