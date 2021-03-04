«Норникель» выделит дополнительные миллиарды на развитие Норильска

«Норникель» выделит 150 млрд рублей на мероприятия по развитию Норильска, которые не вошли в состав соглашения, подписанного компанией, правительством России, властями Красноярского края и города. Об этом сообщил президент компании Владимир Потанин, передает ТАСС.

«Мы достигли конкретных и далеко идущих договоренностей. Мэр Норильска поделился соображениями о том, что соглашение с правительством и местными властями, предусматривает не все мероприятия, которые необходимы. Существует еще много важных для города инициатив, которые мы договорились форсированно выполнять до 2024 года и на период до 2035 года наметили перспективную программу. От мэра прозвучала цифра масштаба тех инвестиций, которые для этого потребуется. Озвучена была цифра 150 млрд рублей, и я подтвердил, что мы поддержим город и эти средства выделим», — сказал Потанин.