«Норникель» выделит 80 миллиардов рублей на развитие Норильска

На развитие Норильска до 2035 года направят 120 миллиардов рублей, 80 миллиардов из которых выделит «Норникель». Об этом «Ленте.ру» сообщили в компании по итогам подписания четырехстороннего соглашения о сотрудничестве, которое заключили правительство РФ, Красноярский край, Норильск и ГМК.

По словам главы «Норникеля» Владимира Потанина, к 2024 году, первому отчетному периоду, компания рассчитывает «показать вполне конкретные результаты, которые норильчане почувствуют». В новом соглашении акцент делается на реновацию жилья и городской инфраструктуры. Продолжится программа переселения, укрепления промышленной безопасности, в целом уровня жизни и комфортности проживания в городе.

«Участие нашей компании в этом новом соглашении более активное, чем в предыдущем. И доля финансирования, которую выделила компания, в размере 80 миллиардов рублей, определена в дополнение к тем уже выделенным программам и обязательствам, которые компания выполняет в регионах своего присутствия», — подчеркнул Потанин. Он добавил, что «Норникель» планирует расширять подобное взаимодействие, опираясь на правительство, так как многие вещи сложно делать без его поддержки.

Документ подразумевает совместное финансирование. По словам участников подписания, реализация всех мероприятий, предусмотренных соглашением, позволит сделает Норильск более современным, комфортным местом для жизни и придаст новый импульс развитию всего Красноярского края. «Соглашение касается всего Норильска. Мы считаем его стартовым. Нам предстоит с компанией большая работа для того, чтобы этот документ в ближайшее время внес улучшения в жизни людей», — сказал после подписания зампредправительства, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В свою очередь, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что министерство приветствует комплексный и долгосрочный взгляд на развитие Норильска, так как он является одним из ключевых городов русского Севера. «Мы будем неотступно смотреть за пошаговым исполнением каждого мероприятия этой программы, чтобы все действия были совершены в срок и, безусловно, все 120 миллиардов рублей, предусмотренные в этой программе, принесли пользу жителям Норильска», — заключил он.