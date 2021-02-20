Потанин призвал ужесточить требования по промышленной безопасности

Авария на Норильской обогатительной фабрике, которая входит в группу компаний «Норникель», показывает, что усилий по предотвращению таких инцидентов недостаточно, заявил президент «Норникеля» Владимир Потанин. Его цитирует ТАСС в субботу, 20 февраля.

«В "Норильском никеле" этим вопросам [безопасности] уделяется серьезное внимание. Такие случаи сокращаются. Вкладываются большие средства. Видимо, усилий недостаточно», —прокомментировал он.

В связи с этим принято решение ужесточить требования по промышленной безопасности на объектах компании, объявил Потанин.

Потанин также отметил, что авария на фабрике в Норильске произошла по причине грубого нарушения техники безопасности. Руководитель фабрики отстранен от своих обязанностей, создан штаб по ликвидации последствий аварии, уточнил он.

Обрушение в дробильном цеху на предприятии произошло в ночь на 20 февраля, вероятной причиной стали ремонтные работы по усилению конструкций. Провал образовался на площади около тысячи квадратных метров. Согласно последним данным, погибли три человека, пострадали по меньшей мере пять человек. По факту произошедшего открыто уголовное производство.