Россия
 
Последние новости
В России выявили первое в мире заражение людей птичьим гриппом H5N8
В украинском регионе установят блокпосты из-за вспышки коронавируса
Москвич пошел на первое свидание и раскусил мошенницу 
Известный журналист раскрыл траты на ЖКУ и потребовал правды от коммунальщиков
Мужчина голыми руками спас свою собаку от разъяренной пумы
Coca-Cola решила научить сотрудников «быть менее белыми»
Телеведущий Шепелев назвал дебилами авторов сообщений о его увольнении с ТНТ
Несколько тысяч армян вышли на митинг за отставку Пашиняна
Торговавшую секс-рабынями из России группировку поймали в Испании
Раскрыты пожелания российских мужчин к женщинам
Новости партнеров
Прослушать новость

Потанин призвал ужесточить требования по промышленной безопасности

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Потанин
Владимир Потанин
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Авария на Норильской обогатительной фабрике, которая входит в группу компаний «Норникель», показывает, что усилий по предотвращению таких инцидентов недостаточно, заявил президент «Норникеля» Владимир Потанин. Его цитирует ТАСС в субботу, 20 февраля.

«В "Норильском никеле" этим вопросам [безопасности] уделяется серьезное внимание. Такие случаи сокращаются. Вкладываются большие средства. Видимо, усилий недостаточно», —прокомментировал он.

В связи с этим принято решение ужесточить требования по промышленной безопасности на объектах компании, объявил Потанин.

Потанин также отметил, что авария на фабрике в Норильске произошла по причине грубого нарушения техники безопасности. Руководитель фабрики отстранен от своих обязанностей, создан штаб по ликвидации последствий аварии, уточнил он.

Обрушение в дробильном цеху на предприятии произошло в ночь на 20 февраля, вероятной причиной стали ремонтные работы по усилению конструкций. Провал образовался на площади около тысячи квадратных метров. Согласно последним данным, погибли три человека, пострадали по меньшей мере пять человек. По факту произошедшего открыто уголовное производство.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Стало известно о состоянии пострадавших при обрушении на фабрике в Норильске
Названа вероятная причина обрушения фабрики в Норильске
Число погибших при обрушении фабрики в Норильске увеличилось