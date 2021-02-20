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Число погибших при обрушении фабрики в Норильске увеличилось

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Кадр: МЧС РФ

Число погибших в результате обрушения на Норильской обогатительной фабрике увеличилось до трех. Оба погибших были рабочими и попали под завалы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Два человека, которые пока находятся под завалами, погибли. Их пытаются извлечь», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось об одном умершем. Его вытащили из-под обломков живым, но позже он скончался. Еще четверо спасенных получили травмы и доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Пропавшими считались двое.

Обрушение в дробильном цеху на предприятии произошло в ночь на 20 февраля, вероятной причиной стали ремонтные работы по усилению конструкций. Провал образовался на площади около тысячи квадратных метров.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

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