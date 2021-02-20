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На обрушившейся фабрике в Норильске погиб человек

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Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

На месте обрушения на Норильской обогатительной фабрике спасатели обнаружили тело погибшего. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета, передает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Ранее сообщалось, что на территории Норильской обогатительной фабрики обрушилась галерея дробильного цеха. Самостоятельно спаслись два человека, еще троих извлекли из под завалов в состоянии средней степени тяжести и передали врачам скорой.

К поиску пропавших и разбору завалов привлечено 71 человек и 13 единиц техники.

Upd. Позднее в СК уточнили, что жертвой ЧП стал пострадавший, которого ранее вытащили из завалов. Поиски двои пропавших на месте ЧП продолжаются.

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