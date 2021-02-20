Россия
 
Последние новости
Центробанк предсказал самый популярный вид мошенничества в 2021 году
Россиянам пообещали потепление в конце февраля
Центробанк России ускорил продажу золота из резервов
В Госдуме призвали россиян отказаться от участия в «ветряночных вечерниках»
Названа причина затопления космической станции «Мир»
Кипр отложил открытие границ для российских туристов
В Мьянме заблокировали «Википедию» на всех языках
Молодо выглядящая 43-летняя учительница назвала секреты неувядающей красоты
Пропажу американских Tomahawk в Сирии связали с российским «Диабазолом»
Новости партнеров
Прослушать новость

На фабрике в Норильске произошло обрушение

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: РИА Новости

Обрушение произошло в одном из цехов Норильской обогатительной фабрики. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС.

Спасателям сообщили о случившемся 20 февраля в 00:44 по московскому времени. Как стало известно, обрушение произошло в галерее дробильного цеха.

Отмечается, что два человека смогли спастись самостоятельно. Еще одного пострадавшего извлеки из-под завалов, его состояние оценивается как средне-тяжелое. По информации РИА Новости, спасены четыре человека.

По предварительной информации, под обломками могут находиться еще шесть человек. Для поиска людей и разбора конструкций проводятся необходимые мероприятия, заверили в МЧС.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Один человек погиб при обрушении на шахте в Кузбассе
При обрушении шахты в российском городе погибли два человека
Два человека оказались под завалами после обрушения в шахтах на Камчатке