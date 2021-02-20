На фабрике в Норильске произошло обрушение

Обрушение произошло в одном из цехов Норильской обогатительной фабрики. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС.

Спасателям сообщили о случившемся 20 февраля в 00:44 по московскому времени. Как стало известно, обрушение произошло в галерее дробильного цеха.

Отмечается, что два человека смогли спастись самостоятельно. Еще одного пострадавшего извлеки из-под завалов, его состояние оценивается как средне-тяжелое. По информации РИА Новости, спасены четыре человека.

По предварительной информации, под обломками могут находиться еще шесть человек. Для поиска людей и разбора конструкций проводятся необходимые мероприятия, заверили в МЧС.