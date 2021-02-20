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На фабрике в Норильске произошло обрушение
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Появилось видео с места обрушения на фабрике в Норильске

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Видео МЧС России с места обрушения на территории Норильской обогатительной фабрики появилось в Telegram-канале РИА Новости.

На кадрах видно, как спасатели ведут работы среди обломков здания. Как стало известно раньше, обрушилась галерея дробильного цеха. Следственный комитет по Красноярскому краю возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

Об обрушении на фабрике стало известно ранее. МЧС сообщало о четырех пострадавших, которых удалось спасти. Отмечалось, что под завалами могут находиться еще два человека.

Предыстория: На фабрике в Норильске произошло обрушение
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