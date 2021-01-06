Два человека оказались под завалами после обрушения в шахтах на Камчатке

В шахтах Асачинского золоторудного месторождения на Камчатке произошло обрушение, пять человек оказались под завалами. Троим из них удалось выбраться, судьба еще двоих неизвестна, сообщается на официальном сайте краевого правительства.

Врио заместителя председателя правительства Камчатского края, министр специальных программ Александр Заболиченко рассказал, что в поисках людей и разборе завала задействованы шесть специалистов военизированной горноспасательной части, а также девять внештатных сотрудников спасподразделения, работающих на предприятии. «Силы и средства краевого управления МЧС, а также остальных органов РСЧС находятся в готовности оказать всю необходимую помощь пострадавшим. В частности, к вылету готов вертолёт медицины катастроф», — приводит его слова пресс-служба.

По данным РИА Новости, Следственный комитет и прокуратура инициировали проверки по факту произошедшего инцидента.

Асачинское золоторудное месторождение находится в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского. Упомянутый рудник является одним из основных золотых месторождений в Южно-Камчатском районе.