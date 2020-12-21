На Украине шахтеры перекрыли дороги из-за долгов по зарплате

Шахтеры украинского государственного предприятия «ВостГОК» начали бессрочную акцию протеста в Кировоградской области с перекрытием дорог из-за невыплаты долгов по зарплате. Об этом заявил глава независимого профсоюза горняков страны Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

По его словам, рабочие требуют от работодателя погасить долги по зарплатам на сумму более 83 миллионов гривен (более 221 миллиона рублей) и вывести предприятие, где трудятся более пяти тысяч человек, из состояния простоя. Лидер профсоюза добавил, что шахтеры намерены перекрыть главную автомагистраль региона и добиваться решения проблемы с привлечением внимания руководства страны.

«Власть утопила проблему в бюрократии — долг вырос и сразу после расчета, отрасль должна подумать, какие механизмы выплаты зарплат шахтерам продолжатся», — написал Волынец. Он отметил, что заседание Верховной Рады по этой проблеме должно пройти 23 декабря. Рабочие уже направили в правительство страны резолюцию с требованием восстановить финансирование шахт.

Забастовки украинских шахтеров активизировались в начале декабря. Сотрудники горнодобывающих компаний во Львовской, Донецкой и Волынской областях Украины 9 декабря проводили забастовки под землей, перекрывали трассы и митинговали у зданий областных администраций.

Ранее рабочие нескольких шахт в Днепропетровской области записали видеообращение к Европарламенту с просьбой повлиять на власти Украины в вопросе повышения зарплат и улучшения условий труда. Свои претензии они озвучили на русском и английском языках.