Украинские шахтеры попросили ЕС защитить их права

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что участвующие в подземном протесте шахтеры в Днепропетровской области обратились к депутатам Европарламента с просьбой о помощи. Видеозапись он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Шахтеры Криворожского железорудного комбината записали обращение к депутатам Европарламента с просьбой защитить их гражданские, трудовые права, защитить семьи протестующих от преследования», — написал Волынец.

Горняки обратились к парламентариям Европейского союза (ЕС) на английском и русском языках.

3 сентября сотни шахтеров в Днепропетровской области начали забастовку. Они отказываются подниматься на поверхность, требуя повысить заработную плату и улучшить условия труда.