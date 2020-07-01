Столкновения шахтеров и полиции у офиса Зеленского попали на видео

У здания офиса президента Украины Владимира Зеленского второй день проходит митинг шахтеров. В среду, 1 июля, там произошли столкновения протестующих с полицией. Глава Независимого профсоюза горняков Украины и депутат Рады Михаил Волынец на своей странице в Facebook опубликовал соответствующие видео.

Горняки рассказали, что сотрудники правоохранительных органов забрали палатки, которые были установлены на площади, и погрузили их в служебную машину. На кадрах видно, как автомобиль с полным багажником пытается выехать с улицы, но шахтеры кидаются вдогонку за ним и пытаются помешать проезду. В результате происходят стычки.

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Волынец написал, что полиция пыталась напасть и на него. «Нападение на депутата, на шахтеров, на профсоюзы. Полиция мешает участникам всеукраинской акции протеста шахтеров устанавливать палатки», — заявил он, позднее прикрепив свое фото с заломанными назад руками.

Около 500 работников государственных шахт Львовско-Волынского угольного бассейна и Донбасса 30 июня собрались на акцию протеста у здания парламента Украины. Затем они перешли к офису президента, начали размещать палатки и стучать касками. Горняки выдвигают требования, среди которых: погасить долги по заработной плате, запретить импорт электроэнергии и угля из России и Белоруссии и другие. Их также не устраивает ряд законопроектов Верховной Рады, касающихся профсоюзов и фонда социального страхования. Шахтеры обещают продолжить протесты до принятия властью конкретных решений.

В феврале Зеленский потребовал от правительства полностью погасить долг по зарплате перед шахтерами за два месяца. В противном случае он пообещал лишить министров выплат. Глава государства напомнил, что долг по зарплате на государственных предприятиях уже превысил миллиард гривен и, возможно, приближается к отметке в полтора миллиарда. Он копился с 2014 года.

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