Украинский министр посоветовал детям шахтеров выбирать другую профессию

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель посоветовал детям шахтеров не идти по стопам родителей, а выбирать другую профессию. Об этом во вторник, 21 января, пишет «Главред».

Оржель сказал, что у него есть желание, чтобы дети из шахтерских семей искали более интересное и эффективное направление для учебы и будущей работы. Он отметил, что прогресс развивается и технологии меняются, количество шахт будет сокращаться, поскольку многие из них нерентабельны.

«Я думаю, что сама тенденция мировая говорит, что этот вид технологии будет в прошлом», — сказал министр. При этом Оржель признал, что в некоторых городах шахта — единственное место работы.

В 2019 году на Украине добыча угля сократилась на 6,8 процента, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что за прошедший год Оржель потратил на заграничные командировки сумму, равную семи его месячным зарплатам — более 240 тысяч гривен (около 610 тысяч рублей). Министр 11 раз съездил за рубеж. Самой дорогой командировкой оказался вояж в Нью-Йорк, который стоил 62 тысячи гривен (около 160 тысяч рублей).

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