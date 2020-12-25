Незнакомцы собрали два миллиона рублей для обокраденного 94-летнего шахтера

Незнакомцы собрали более 20 тысяч фунтов (2 миллиона рублей) для 94-летнего шахтера из английского города Хорден, графство Дарем, дом которого ограбили налетчики. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Ранним утром во вторник 94-летний Тед Грин (Ted Green) проснулся у себя дома, который расположен среди зданий бывшей шахты, и увидел, что его дом грабят. Он закричал, и грабители скрылись с места преступления.

Мужчина обнаружил, что пропали его пенсия, ключи от дома и автомобиля. Грабители также похитили и предметы, которые были дороги англичанину как память, в том числе шахтерскую лампу.

Он позвонил своей дочери, 54-летней Сандре Хокинс (Sandra Hawkins), и она сразу поспешила на помощь. «Когда я увидела, что произошло, я расплакалась. Я не могла поверить, что кто-то мог так поступить с другим человеком, особенно с пожилым и уязвимым», — рассказала она.

Сын Хокинс Джордан (Jordan) описал последствия ограбления в Facebook, чтобы узнать, располагает ли кто-либо информацией, и получил активный отклик со стороны пользователей. Спортзал, где тренируется Джордан, создал страницу сбора средств, и вскоре удалось собрать более 21 тысячи фунтов (2,1 миллиона рублей) пожертвований.

Местные жители предлагали помочь Грину заменить разбитые окна и поменять замки. В его гараже помогли ему заменить ключи от автомобиля.

Полиция арестовала двоих 25-летних, 26-летнего и 45-летнего подозреваемых в совершении ограбления.

Ранее сообщалось, что воры обокрали дом семьи из английского города Уольверхэмптон, графство Уэст-Мидлендс, которая в это время была на похоронах четырехнедельного сына. Когда скорбящие вернулись, они обнаружили, что в их дом ворвались воры и устроили беспорядок.