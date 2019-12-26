Грабители жестоко избили мужчину из-за одного доллара

Несколько человек жестоко избили жителя Нью-Йорка и отобрали у него один доллар (61,7 рублей). Об этом сообщает сайт Fox News.

Установленная в нью-йоркском районе Бронкс камера наблюдения зафиксировала нападение, которое произошло в ночь на вторник, 24 декабря. 60-летний и 29-летний мужчины вместе шли по улице. К ним подошли несколько грабителей и потребовали деньги.

Нападавшие избили обоих мужчин. В результате произошедшего 60-летний пострадавший получил серьезные травмы. У него отобрали один доллар — больше денег у американца не оказалось.

Его младшему спутнику медицинская помощь не потребовалась. Грабителей объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что наследник миллионного состояния звезды Playboy Редмонд О'Нил (Redmond O'Neal) ограбил магазин и забрал из кассы 60 долларов (3,7 тысячи рублей). О'Нила поместили под стражу с правом освобождения под залог в 50 тысяч долларов (три миллиона рублей).

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