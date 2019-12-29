Избитый из-за одного доллара в канун Рождества мужчина умер

Житель Нью-Йорка, которого грабители избили в канун Рождества и отобрали у него один доллар (61,7 рублей), скончался в больнице. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на городскую полицию.

Как стало известно, погибшим оказался 60-летний Хуан Фреснада. Он умер в одной из больниц Нью-Йорка, куда его доставили после нападения. Установить контакт с родственниками погибшего пока не удалось.

Фреснада и 29-летний мужчина вместе шли по улице. К ним подошли грабители и потребовали деньги, однако мужчины отказались, после чего их избили. В результате 60-летний пострадавший получил серьезные травмы.

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