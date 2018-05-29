Австралийцы попросили суд выкинуть ограбившего их сына из страны

Двое австралийцев попросили суд выслать сына из страны после того, как он потратил деньги с их счета и оставил их банкротами. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Джилл и Тони Льюис (Jill and Tony Lewis) заявили, что больше никогда не желают видеть своего сына Рассела после того, как он ворвался в их дом, украл сведения о кредитных картах и опустошил их банковские счета. В итоге они остались должны 47 тысяч австралийских долларов (около 2,2 миллиона рублей). «Пожалуйста, депортируйте моего сына, потому что с меня уже достаточно», — попросил Льюис.

Льюисы отправились на каникулы в Великобританию, и по прилете они получили сообщение, что с их счетов сняли все деньги. Родители не знали, что это сделал их сын, до возвращения в Австралию. Рассела осудили за мошенничество и приговорили к трем с половиной годам в тюрьме.

Льюисы уверяют, что были вынуждены продать дом и бизнес после того, как их сын украл все их средства. Сейчас они должны выйти на пенсию, занимают деньги, чтобы заплатить за аренду, и присматривают за шестилетней внучкой.

Представитель банка отметил, что очень сильно сочувствует паре и планирует «полностью разобраться в ситуации, чтобы, возможно, выплатить им компенсацию».

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