Американцы выселили 30-летнего безработного сына через суд

В США родители в судебном порядке заставили 30-летнего безработного сына съехать из их дома. Об этом сообщил информационный портал CNN.

Майкл Ротондо (Michael Rotondo) вернулся к родителям в 22 года и с тех пор постоянно проживал с ними. За это время они много раз говорили, что молодой человек должен найти себе работу, несколько раз предлагали дать ему денег на поиски нового жилья и пять раз направляли ему уведомления о выселении через адвоката.

«Продай ненужные вещи, например, музыкальный центр и некоторые инструменты. Тебе нужны деньги, и у тебя не будет места для хлама. Существуют вакансии даже для людей без опыта, устройся туда — ты должен работать», — говорилось в одном из писем.

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Выслушав вердикт верховного суда Нью-Йорка, Ротондо отметил, что требует полугодовую отсрочку перед тем, как решение вступит в силу, но ему отказали. «Все эти годы никто и не ждал от меня, что я буду вкладываться в бытовые траты или помогать в домашних делах, и я думал, что всех устраивают такие условия», — добавил он. По словам мужчины, у него есть собственный бизнес, но какой именно, он говорить отказывается.

По данным издания Daily Mail, мужчина отказывался съезжать и искать работу, так как посвящал все время попыткам вернуть право встречаться со своим сыном, чья мать запретила ему это делать в судебном порядке. Какое-то время Ротондо работал в магазине бытовой электроники, но уволился из компании и подал на нее в суд за то, что его заставляли работать в субботу, когда он должен был видеться с ребенком. Мужчина заявил, что в свое время поступил в колледж на техническую специальность, но вылетел из него, так как «не смог разобраться с математикой».

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