Сына погибшего полицейского отвели в школу 70 сослуживцев отца

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В американском городе Салливан, штат Индиана, 70 сотрудников полиции проводили в школу ребенка погибшего коллеги. Об этом сообщает WTHI-TV 10.

Офицер Роб Питтс (Rob Pitts), служивший в полиции города Терре-Хот, погиб 4 мая во время перестрелки с подозреваемым в убийстве. Его пятилетний сын Дакота 10 дней не ходил в школу и вернулся туда лишь 14 мая. Перед первым учебным днем он спросил у матери, не мог бы кто-то из друзей отца отвести его в школу.

Женщина обратилась к знакомым мужа, и помочь Дакоте пришли десятки людей, служивших с погибшим полицейским в Терре-Хот и округе Виго. Сотрудники спецназа вручили ребенку футболку и нагрудный знак полиции. «Он точно будет знать, что его папа был героем», — сказала сестра Питтса Келли Джонс (Kelli Jones).

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