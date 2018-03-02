Китайская девочка прыгнула из окна из-за домашнего задания и выжила

В Китае пожарные спасли выпрыгнувшую с 14 этажа школьницу. По данным издания Daily Mail, девочка решилась на такой шаг из-за невыполненного домашнего задания.

Инцидент произошел 24 февраля в городе Фучжоу провинции Фуцзянь. 12-летняя девочка пролетела больше сорока метров и приземлилась на куб жизни. При падении ребенок почти не пострадал. Школьницу немедленно доставили в больницу.

Пользователи китайской социальной сети Weibo посочувствовали девочке и отметили, что ее, вероятно, слишком сильно загружают учебой в школе, если ей приходится делать домашнее задание даже на каникулах. Пользователь paike+6 добавил, что родителям стоит уделять дочери больше внимания.

Куб жизни — средство спасения людей, падающих с высоты, — представляет собой подушку, куда с помощью помпы или вентилятора нагнетается воздух, позволяющий гасить инерцию прыжка, что гарантирует безопасность при приземлении в центр.

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