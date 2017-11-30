Пуховик помешал китаянке свести счеты с жизнью

Женщина из китайской провинции Аньхой попыталась утопиться и не смогла. Об этом сообщил китайский новостной портал Shanghaiist.

Девушка, которая предпочла скрыть свое имя от прессы, поссорилась с семьей и прыгнула в реку неподалеку от городского округа Фуян. Однако на ней был объемный пуховик на хлопковой подкладке, который не позволил ей утонуть в относительно мелком водоеме.

Когда спасатели прибыли, женщина дрейфовала на поверхности воды и отказывалась вернуться на берег. Пожарные вытащили полузамерзшую девушку из реки и доставили в больницу.