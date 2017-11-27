Китаец пытался утопить машину ради страховки и умер

Бизнесмен из китайского города Выньлин (провинция Чжэцзян) попытался утопить свой автомобиль ради страховки и погиб. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Погибший хотел избавиться от подержанного Jaguar, который купил пять лет назад. Машина была застрахована на 500 тысяч юаней (около 4,4 миллиона рублей) при рыночной стоимости 400 тысяч юаней (около 3,5 миллиона рублей), поэтому он решил не продавать ее, а утопить и обманом получить страховку.

Мужчина загнал Jaguar в реку при помощи специального гаджета, позволяющего управлять автомобилем с мобильного телефона, а затем прыгнул в воду вместе со знакомой, чтобы сымитировать аварию. Он нырнул к машине, чтобы убрать улики, а девушка вышла на берег и стала ждать его возвращения.

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Однако владелец машины так и не показался из воды, поэтому она обратилась за помощью к местным жителям. Оказалось, что мужчина застрял в салоне утонувшего автомобиля. Его вытащили на берег и вызвали скорую помощь, однако прибывшие медики констатировали смерть бизнесмена.

Согласно первоначальному плану, девушка должна была рассказать, что это она сидела за рулем и устроила аварию. Владелец Jaguar считал, что ее признанию скорее поверят. Однако в полиции заподозрили обман, потому что ее мобильный телефон и часть одежды остались сухими. Сообщница погибшего не смогла точно объяснить, что именно произошло, и в итоге созналась, что авария была подстроена.

В 2001 году сообщалось, что 39-летний американец сымитировал собственную смерть, чтобы получить страховку в семь миллионов долларов. За мошенничество его на пять лет посадили в тюрьму.