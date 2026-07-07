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06:00, 7 июля 2026Интернет и СМИ

Попытка разобрать холодильник обернулась для девушки дурно пахнущими последствиями

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: GCapture / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Lily-kym рассказала о спровоцировавшей катастрофу попытке избавиться от старой упаковки с моцареллой. Девушка обнаружила ее, разбирая захламленный холодильник.

«Она оказалась настолько старой, что пакет был полностью наполнен воздухом. Я вообще удивлена, что он не лопнул прямо там. Я решила просто положить его в раковину, накрыть кружкой и разрезать торчащий уголок ножницами. Отличный план, правда? Нет. Огромная ошибка», — написала девушка.

В момент, когда ножницы слегка надрезали пакет, тот взорвался. Кружку в этот момент подбросило до потолка, и «прогорклая жидкость разбрызгалась повсюду», включая только что вымытую кухню.

«Мой парень назвал это уморительным, если не считать запаха, который теперь распространился по всему дому. От меня ужасно пахнет, несмотря на длительный душ. Часть этого аромата надолго поселилась у меня во рту и в носу. Пойду-ка приму еще один душ», — заключила девушка.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как едва не спалил собственный дом. По его словам, причиной стала его забывчивость.

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