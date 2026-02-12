Оставленная без присмотра сковорода едва не привела к катастрофе

Пользователь Reddit с ником Schoolforapples рассказал, как едва не спалил собственный дом. По его словам, причиной стала его забывчивость.

«Я собирался приготовить ужин, но параллельно занимался делами, поэтому отлучился, пока масло нагревалось на среднем или даже на сильном огне. Вспомнил я об этом минут через 30, после чего сразу побежал на кухню. Едва увидев дверь, я понял, что сильно напортачил, потому что сквозь стеклянную сетку двери я видел лишь красный свет», — написал автор.

Зайдя на кухню, но увидел вырывающееся из сковороды огромное пламя и клубы черного дыма. Он застыл на месте и от страха лишь просто кричал слово «пожар». К счастью, его крики услышала мать, которая также была в этот момент дома.

«Если бы я был один, пламя бы разгорелось и поглотило все вокруг. Маме удалось потушить пожар, и, как ни странно, кухня даже не сильно пострадала. Насколько же я глуп, что даже не умею пользоваться огнетушителем? Он был у меня в руках, а я не мог понять, что мне с ним делать», — заключил автор.

