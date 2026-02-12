Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

04:00, 12 февраля 2026

Оставленная без присмотра сковорода едва не привела к катастрофе

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: BLGKV / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Schoolforapples рассказал, как едва не спалил собственный дом. По его словам, причиной стала его забывчивость.

«Я собирался приготовить ужин, но параллельно занимался делами, поэтому отлучился, пока масло нагревалось на среднем или даже на сильном огне. Вспомнил я об этом минут через 30, после чего сразу побежал на кухню. Едва увидев дверь, я понял, что сильно напортачил, потому что сквозь стеклянную сетку двери я видел лишь красный свет», — написал автор.

Зайдя на кухню, но увидел вырывающееся из сковороды огромное пламя и клубы черного дыма. Он застыл на месте и от страха лишь просто кричал слово «пожар». К счастью, его крики услышала мать, которая также была в этот момент дома.

«Если бы я был один, пламя бы разгорелось и поглотило все вокруг. Маме удалось потушить пожар, и, как ни странно, кухня даже не сильно пострадала. Насколько же я глуп, что даже не умею пользоваться огнетушителем? Он был у меня в руках, а я не мог понять, что мне с ним делать», — заключил автор.

Ранее другой пользователь Reddit показал способ сэкономить время на кухне, который использует его возлюбленная. Он опубликовал фотографию, на которой можно увидеть пасту и яйца в кастрюле с кипящей водой.

