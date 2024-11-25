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04:11, 25 ноября 2024Интернет и СМИ

Мужчина показал способ сэкономить время на кухне и вызвал споры в сети

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @mildlyinfuriating / Reddit

Пользователь Reddit с ником Oxeros99 показал способ сэкономить время на кухне, который использует его возлюбленная. Его пост вызвал споры в сети: одни комментаторы признались, что поступали так же, а другие раскритиковали идею девушки.

Мужчина опубликовал фотографию, на которой можно увидеть пасту и яйца в кастрюле с кипящей водой. «Моя девушка варит яйца вместе с пастой, чтобы сэкономить время», — рассказал он.

Некоторые комментаторы похвалили идею возлюбленной автора поста. «Я тоже так делал», «Это умно! Я так же варила картошку и яйца», «Если вам нужно всего несколько яиц и вы не хотите пачкать еще одну кастрюлю, почему бы, черт возьми, и нет?» — написали они.

Другие участники обсуждения не согласились с ними, подчеркнув, что варить яйца вместе с пастой может быть вредно для здоровья. По их словам, на скорлупе яиц могут быть следы куриного помета. «Если вы из Америки или любой другой страны, где на промышленном производстве яйца моют с моющим средством и протирают дезинфицирующим средством, то это не так уж и плохо. Если вы из других стран, то да, вы едите дерьмо», — заявил один из них. Другой комментатор пошутил, что оставшуюся после варки воду можно использовать для чая.

Ранее другой пользователь Reddit опубликовал фотографию шаурмы, в которой он обнаружил сюрприз. Комментаторы признали, что парню повезло.

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