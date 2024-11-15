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06:03, 15 ноября 2024Интернет и СМИ

Парень обнаружил сюрприз в шаурме

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @mildyinteresting / Reddit

Пользователь Reddit с ником Alexander_04_ опубликовал на портале фотографию шаурмы, в которой он обнаружил монету. Пользователи сети признали, что парню повезло.

На фотографии, которую выложил автор поста, была запечатлена частично съеденная шаурма, а внутри нее можно было заметить монету. Парень уточнил, что ее номинал составил один евро.

«Кэшбек», «Так выглядит фраза: "Сдачу можете оставить себе"», «Вам дали взятку, чтобы вы никому не говорили, что нашли монету в шаурме», «Вы выиграли счастливый кебаб! Теперь вас пригласят на фабрику по их производству!», «В "Макдоналдсе" предложат намного меньше», «Интересно, какую сумму нужно найти в еде, чтобы не разозлиться, а просто удивиться?» — поиронизировали пользователи

Некоторые из них отметили, что в заведении, где автор поста приобрел шаурму, не соблюдаются санитарно-гигиенические нормы. Комментаторы посоветовали пользователю больше не посещать его.

Ранее другой пользователь Reddit показал, как открыл пакет с молоком и обнаружил неприятное зрелище. Комментаторы сочли увиденное отвратительным.

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