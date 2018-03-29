Учитель заставлял школьников бить друг друга и лишился работы

В Китае уволили учителя начальной школы, заставлявшего учеников бить друг друга за плохое поведение. Об этом сообщает издание Global Times.

Инцидент произошел в городе Ичжэн провинции Цзянсу. Как только о действиях учителя музыки узнало руководство школы, его уволили, не выплатив зарплату, и сделали запись в личном деле. Также педагога заставили извиниться перед учениками.

Как сообщает издание, подобный инцидент произошел в декабре 2016 года. Тогда университетского профессора из провинции Ганьсу с позором уволили за то, что он заставлял студентов бить опоздавших товарищей.

2 марта сообщалось о школьнице, выпрыгнувшей из окна 14 этажа из-за невыполненного за время каникул домашнего задания. 12-летней девочке удалось спастись, так как она приземлилась на специальную спасательную подушку — куб жизни. Ее немедленно доставили в больницу. Пользователи соцсетей выразили сочувствие ребенку и предположили, что ее слишком нагружают учебой.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!