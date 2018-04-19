Бездетная итальянская семья усыновила 32-летнего белоруса

Семья из итальянской провинции Тренто усыновила 32-летнего жителя Белоруссии. Об этом сообщает газета Trentino.

Более 20 лет назад 11-летний белорусский мальчик, пострадавший в результате аварии на Чернобыльской АЭС, впервые приехал в Тренто. Он несколько месяцев гостил у итальянской пары и с тех пор каждый год во время летних каникул возвращался в Италию к приютившему его семейству.

Когда белорусу исполнилось 18 лет, общение не прервалось. Чета из Тренто, которая так и не обзавелась собственными детьми, считала его своим ребенком. Итальянцы несколько раз приезжали к нему на родину. Мужчина, который занимается международными перевозками, также наведывался к своим благодетелями во время поездок в Европу.

В итоге они решили узаконить свои отношения и обратились в суд. По информации издания l'Adige, все требования, предъявляемые итальянскими законами при усыновлении совершеннолетних, были удовлетворены, и 32-летний белорус стал приемным сыном итальянской семьи.

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