Стало известно о состоянии пострадавших при обрушении на фабрике в Норильске

Минздрав Красноярского края сообщил, что по меньшей мере пять человек получили травмы при обрушении на фабрике в Норильске, передает РИА Новости.

Пострадавшие были госпитализированы в Норильскую межрайонную больницу №1, рассказали в министерстве. Все они находятся в тяжелом состоянии. В самом госпитале развернуто шесть операционных, к работе привлекли шесть бригад специалистов-травматологов, анестезиологов-реаниматологов и нейрохирургов.

Ранее стало известно, что в результате обрушения на Норильской обогатительной фабрике погиб один пострадавший, которого извлекли из-под завалов. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Обрушение в дробильном цеху Норильской обогатительной фабрики произошло в ночь на 20 февраля. По данным прокуратуры, оно случилось во время ремонтных работ по усилению конструкций и затронуло около тысячи квадратных метров территории предприятия.