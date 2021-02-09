«Норникель» построит новое предприятие на месте Никелевого завода в Норильске

Компания «Норникель» планирует построить на территории бывшего Никелевого завода в Норильске предприятие по производству сжиженного природного газа (СПГ), сообщила пресс-служба ГМК.

Строительство планируют начать в январе 2022-го и завершить в марте 2023 года. «Инициатива стала одним из пунктов масштабной комплексной экологической программы. Производство СПГ планируется для перевода тяжелой карьерной техники на двухтопливное потребление», — отмечается в публикации.

В компании рассчитали, что стоимость произведенного в Норильске газа будет в 2,5 раза ниже завозного дизеля. Это приведет к снижению трат на перевозку вскрыши и руды.

В настоящий момент разрабатываются общие технические решения для нового завода, параллельно реализуется пилотный проект по переоборудованию карьерных самосвалов для работы с использованием дизельного топлива и СПГ. Переоборудование одной машины будет стоить 11 миллионов рублей. Испытания пройдут во второй половине 2021 года и нацелены на подтверждение возможности заменить 40 процентов дизтоплива на СПГ. В ГМК указали, что новая технология позволит серьезно сократить вредные выбросы (оксид и диоксид углерода, оксиды азота, оксид и диоксид серы, сажа) и снизит уровень загазованности местности. В случае успешного тестирования будет переоборудован весь парк самосвалов, используемых при разработке рудника «Заполярный», и техники на других масштабных проектах «Норникеля».

Никелевый завод выбрасывал большие объемы диоксида серы в атмосферу и был закрыт в 2016 году; 3,5 тысячи рабочих трудоустроены. В ближайшие годы будет проведена рекультивация 200 гектаров производственных земель.