Потанин рассказал о выполнении поручения Путина по устранению последствий аварии

«Норникель» выполняет поручение ликвидировать последствия аварии на ТЭЦ в Норильске и восстановить экосистему в районе разлива нефтепродуктов. Об этом рассказал глава компании Владимир Потанин в эфире программы «Вести» на канале «Россия-1».

«Мы выполняем поручение президента по ликвидации последствий аварии и по восстановлению экосистемы», — сказал он.

Как заявил Потанин, решение суда о взыскании с компании 146 миллиардов рублей — урок для нее и сигнал для бизнес-сообщества. «Это решение, прежде всего, говорит о той серьезности, с которой государство относится к вопросам экологии, — сказал глава "Норникеля". — Впредь к вопросам экологии и промышленной безопасности придется относиться с ещё большей серьезностью. Наша компания, я считаю, этот урок усвоила».

О взыскании с «Норникеля» 146 миллиардов рублей из-за аварии на ТЭЦ стало известно ранее 5 февраля. Таким образом был частично удовлетворен иск Росприроднадзора на 148 миллиардов рублей.

В конце мая прошлого года на ТЭЦ-3 в Норильске был зафиксирован разлив нефтепродуктов. В результате разгерметизации резервуара из него вылилось 20 тысяч кубометров дизельного топлива. Росприроднадзор оценил ущерб в 147 миллиардов рублей для водных объектов и почти в 739 миллионов рублей для почвы. В сентябре 2020-го «Норникель» представил план рекультивации земель, пострадавших после разлива топлива.

Компания неоднократно заявляла, что берет на себя ответственность за ликвидацию последствий аварии в Норильске. По последним данным, «Норникель» уже потратил на эти цели 4 млрд рублей и планирует затраты в размере 12 млрд рублей.

Кроме того, в «Норникеле» заявляли, что в ближайшие 5-7 лет компания планирует инвестировать порядка 250 миллиардов рублей в экологические программы и 100 миллиардов в обеспечение промышленной безопасности, а также подписать четырехстороннее соглашение с органами власти о дополнительных инвестициях в соцферу Норильска в объеме 80 миллиардов рублей.