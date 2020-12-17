Путин высказался о ситуации с экологией в Норильске

Компании, виновные в загрязнении окружающей среды, должны нести ответственность за причиненный экологии ущерб в соответствии с уровнем нанесенного вреда. Об этом президент России Владимир Путин заявил на своей ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой ведет ТАСС на своем YouTube-канале.

«Надо отвечать за то, что сделали»,— сказал президент. Так он высказался о ситуации с аварией на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания «Норникеля»).

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Путин добавил, что не вмешивается в дела «Норникеля», но знает, что к нему очень высокие требования. По его словам, компания может уделять больше времени вопросам экологии, здравоохранения и выбросов.

«Компания может, наверняка, взять на себя определенную долю ответственности и нагрузки за эти сферы жизни, деятельности региона», — заявил президент.

В конце мая на территории ТЭЦ-3 произошел разлив топлива, в результате 17 тысяч нефтепродуктов попали в реки Амбарная, Далдыкан, озера и реку Пясино, пострадавших нет. Ущерб оценили в 3,5 миллиарда рублей. Предполагается, что на восстановление водных биоресурсов потребуется около 18 лет.

Первый вице-президент компании «Норникель» Сергей Дяченко заявлял, что разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 мог случиться из-за таяния грунтов вечной мерзлоты. В Ростехнадзоре назвали четыре основные версии аварии — недостатки проектирования, вызвавшие нагрузки на свайный фундамент, нарушения при выполнении строительно-монтажных работ, климатическое воздействие и нарушение правил безопасности при эксплуатации объекта.