С «Норникеля» взыскали 146 миллиардов рублей из-за аварии на ТЭЦ

Суд взыскал с «Норникеля» 146 миллиардов рублей из-за аварии на ТЭЦ. Таким образом был частично удовлетворен рекордный иск Росприроднадзора в 148 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к «дочке» «Норникеля» Норильско-таймырской энергетической компании (НТЭК). «Исковые требования удовлетворить, взыскать 146 миллиардов 177 миллионов рублей», — сказала судья Наталья Варыгина.

В конце мая прошлого года на ТЭЦ-3 в Норильске был зафиксирован разлив нефтепродуктов. В результате разгерметизации резервуара из него вылилось 20 тысяч кубометров дизельного топлива. Росприроднадзор оценил ущерб в 147 миллиардов рублей для водных объектов и почти в 739 миллионов рублей для почвы. В сентябре компания «Норникель» представила план рекультивации земель, пострадавших после разлива топлива.