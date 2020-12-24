Коренным народам Таймыра выплатят компенсации после аварии на ТЭЦ в Норильске

Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК) начала выплачивать компенсации коренным народам Таймыра, пострадавшим при разливе топлива на ТЭЦ-3. Об этом сообщает издание «Таймырский телеграф».

Компенсацию получат 699 человек — представители родовых общин и физические лица, занимающиеся рыболовством в районе озера Пясино и реки Пясины.

Всего на выплаты предусмотрено около 174 миллионов рублей. Расчет выполняли в рамках этнологической экспертизы Проектного офиса развития Арктики при участии представителей коренных малочисленных народов Севера. Список получателей средств согласовали с КМНС и представителями общин.

Вице-президент «Норникеля» по федеральным и региональным программам Андрей Грачев подчеркнул, что этнологическую экспертизу впервые провели не по хозяйственной деятельности, а для оценки влияния загрязнения окружающей среды. Компенсации будут выплачены в текущем году и в начале 2021.

В конце мая на территории ТЭЦ-3 произошел разлив топлива, 17 тысяч кубометров нефтепродуктов попали в реки Амбарная, Далдыкан, озера и реку Пясино. Ущерб оценили в 3,5 миллиарда рублей. Предполагается, что на восстановление водных биоресурсов потребуется около 18 лет.

Первый вице-президент компании «Норникель» Сергей Дяченко заявлял, что разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 мог случиться из-за таяния грунтов вечной мерзлоты. В Ростехнадзоре назвали четыре основные версии аварии — недостатки проектирования, вызвавшие нагрузки на свайный фундамент, нарушения при выполнении строительно-монтажных работ, климатическое воздействие и нарушение правил безопасности при эксплуатации объекта.