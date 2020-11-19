В «Норникеле» появится отдел по взаимодействию с коренными народами Таймыра

Компания «Норникель» создаст у себя отдел по взаимодействию с коренными малочисленными народами Таймыра. Об этом сообщила первый вице-президент региональной Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Красноярского края и по совместительству советник заместителя директора Заполярного филиала «Норильского никеля» по региональной политике и корпоративным проектам Анфиса Никифорова, пишет «Таймырский телеграф».

По ее словам, отдел начнет работу 1 января 2021 года. Он будет взаимодействовать с органами местного самоуправления, семейными (родовыми) общинами и общественными организациями.

Никифорова напомнила, что компания уже много лет помогает таймырцам улучшить условия жизни. Шефская помощь оказывается 22 поселкам, благодаря чему там строятся школы, детские сады, дома культуры и медучреждения. Для сохранения национальных традиций и культуры ежегодно «Норникель» проводит День оленевода и День рыбака.

Идет финансирование благоустройства городов и населенных пунктов, строительства и реконструкции социально значимых объектов. Например, в 2019 году 15 миллионов рублей было выделено на поддержку поселков, учреждений и организаций Таймыра. Также точечно выделяются средства на конкретные нужны жителей района, в отдаленные поселки на вертолетах доставляется благотворительная помощь ежегодно на 9 миллионов рублей.

В октябре 2020 года «Норникель» запустил программу «Студенты Таймыра», по которой бесплатное образование в Норильском государственном индустриальном институте (НГИИ) предоставлено 19 студентам из числа коренных народов. После выпуска они будут трудоустроены.