Молодым семьям российских оленеводов окажут господдержку

Власти Чукотки выделять около пяти миллионов рублей из регионального бюджета на поддержку семей оленеводов в 2020 году. Об этом ТАСС сообщили в в правительстве округа.

Для кочевников разработано два вида господдержки. Одна — для родителей, чьи дети в возрасте 7-18 лет провели лето в тундре и не работали в трудовых бригадах при хозяйствах. Вторая — это единовременная выплата для молодых семей оленеводов в размере 50 тысяч рублей. Для получения денег им необходимо до конца года предоставить документы в окружной департамент сельского хозяйства и продовольствия.

В семьях оленеводов Чукотки воспитываются 282 ребенка. их них больше 200 школьного возраста.

ранее на Камчатке решили поддержать местные общины коренных малочисленных народов Севера. Они получат пять миллионов рублей на укрепление традиционного образа жизни и развитие сообщества.