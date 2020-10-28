«Норникель» окажет финансовую поддержку коренным народам Таймыра

Компания «Норникель» окажет финансовую поддержку коренным малочисленным народам севера (КМНС) на Таймыре и в течение пяти лет выделит на эти цели два миллиарда рублей. Об этом ТАСС сообщил вице-президент по федеральным и региональным программам ГМК Андрей Грачев.

«Планируем уже распределение этих средств», — сказал он.

Грачев уточнил, что часть средств будет выделена через программу «Мир новых возможностей», другая — через общественные организации коренных народов.

Ранее в «Норникеле» начали составлять план мероприятий для помощи кочевникам по социально-экономическим и культурным направлениям, в защите традиционной среды обитания, хозяйствования и промыслов. Компания планировала закупить рефрижераторные установки, участвовать в строительстве этнокомплексов с пошивочными мастерскими и цехов по переработке рыбы и туш северного оленя.

На полуострове Таймыр живут эвенки, долганы, ненцы, энцы, нганасаны — всего около дести тысяч представителей коренных народов. Многие из них до сих пор занимаются традиционными промыслами и оленеводством.