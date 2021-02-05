«Норникель» прокомментировал решение суда по аварии на ТЭЦ

Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском

«Норникель» прокомментировал решение суда о взыскании с компании 146 миллиардов рублей из-за аварии на ТЭЦ, отметив, что внимательно его изучит. Об этом говорится на сайте компании.

«В соответствии с российским законодательством решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его изготовления в полном объеме, если оно не будет обжаловано. "Норникель" внимательно изучит постановление суда после получения его полного текста», — говорится в сообщении.

Ранее Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил рекордный иск Росприроднадзора к «дочке» «Норникеля» Норильско-таймырской энергетической компании (НТЭК), приняв решение взыскать с компании 146 миллиардов 177 миллионов рублей.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. В результате разгерметизации резервуара с дизельным топливом из него выплеснулось 20 тысяч кубометров нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в 147 миллиардов рублей для водных объектов и почти в 739 миллионов рублей для почвы.