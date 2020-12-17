«Норникель» построил в Заполярье новый спортивный объект

«Норникель» открыл новый спортивный объект «Айка» в Норильске. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе компании.

«Спортхолл "Айка" станет для горожан еще одним культовым местом для занятий спортом, а также поможет разукрасить досуг норильчан», — заявил старший вице-президент «Норникеля», руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин.

Вскоре в «Айке» начнет тренироваться детская футбольная команда. В расписание работы хотят внести занятия физкультурой, волейболом, боулингом.

«Спортивный и здоровый образ жизни – это очень важно и для меня лично, и, я думаю, для любого человека. А в Норильске должна быть возможность заниматься спортом много, интересно» Владимир Потанин, президент компании «Норникель»

На строительство объекта компания потратила 3,6 миллиарда рублей. Основное поле спортхолла рассчитано на 1400 зрительных мест. В нем также планируют проводить спартакиады предприятий компании «Норникель», тренировки детской мини-футбольной команды и игры чемпионата России по мини-футболу среди клубов Суперлиги, а также матчи Кубка России.

«Создавать возможности и поддерживать желание людей заниматься спортом — это важнейшая задача для государства и бизнеса», — отметил министр спорта России Олег Матыцин.

В церемонии открытия принимали участие известные российские спортсмены, в том числе — звезда хоккея Павел Буре.

В Норильске есть отличная ледовая арена. Я играл на ней несколько раз в составе «Легенд» при полных трибунах. Я очень рад, что в Норильске открывается еще одна многофункциональная спортивная арена. Я уверен, что она будет востребована, что люди смогут заниматься разными видами спорта (...). Я думаю, что это будет одно из самых популярных мест в городе. Павел Буре, хоккеист

Спортхолл «Айка» возводился по дополнительному соглашению между компанией и Красноярским краем.

Ранее стало известно, что компания «Норникель» до 2030 года потратит 5,5 миллиарда долларов на различные экологические проекты.