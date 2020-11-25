«Норникель» создаст туристический кластер в Мурманской области

Компания «Норникель» планирует создать туристический кластер в Мурманской области. Его общая стоимость составит 12,5 миллиардов рублей. Об этом на форуме «Дни Арктики и Антарктики в Москве» сообщил вице-президент компании Андрей Грачев, передает ТАСС.

По словам Грачева, проект включает в себе развитие природного и экологического туризма. Он добавил, что губернатор Мурманской области Андрей Чибис поддержал инициативу.

В пресс-службе «Норникеля» уточнили агентству, что кластер будет называться «Порт Лиинахамари», он получил статус резидента Арктической зоны. В рамках проекта предполагается создание инфраструктуры мирового уровня для захода круизных судов, яхт, развития дайвинга и морской рыбалки.

В октябре генеральный директор «Порта Линнахамари» рассказал, что одноименный поселок удачно расположен относительно федеральных центров — Москвы и Санкт-Петербурга. Это дает широкий спектр возможностей для развития разных видов туризма (арктического и природного), так и зимних спортивных мероприятий и развлечений. В Корпорации по развитию Дальнего Востока (КРДВ) считают, что реализация проекта позволит привлечь в Мурманскую область до 300 тысяч туристов в год.