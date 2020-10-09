В Арктике появится туристический кластер

Резидент Арктической зоны, компания «Порт Лиинахамари» планирует создать на Кольском полуострове туристско-рекреационный комплекс, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Корпорации по развитию Дальнего Востока (КРДВ).

Проект стоимостью 12,4 миллиарда рублей включает строительство центра зимних видов спорта, аквацентра, зоны проживания (глэмпинги, туристические лагеря, гостиницы, апарт-отели). Также будут созданы туристические маршруты по природным, историческим и промышленным объектам, на побережье Баренцева моря оборудуют места для рыбалки и дайвинга.

«Поселок Лиинахамари удачно расположен относительно федеральных центров. Его близость к Санкт-Петербургу и Москве, а также широкий спектр возможностей для развития туризма, от арктического и природного туризма до разнообразных зимних видов спорта и развлечений, может стать хорошей возможностью повторить успех ближайших скандинавских аналогов», — цитирует пресс-служба слова генерального директора «Порт Лиинахамари» Анатолия Котоврасова.

В КРДВ считают, что реализация инициативы позволит построить в Мурманской области туристический кластер мирового уровня, куда будут ежегодно приезжать около 300 тысяч туристов.

Ранее мурманские власти сообщили о намерении развивать промышленный туризм. Продвижением туров займутся местные туроператоры и предприятия, в том числе «ФосАгро», «Норникель», Кольская АЭС, «Еврохим» и «Олкон».

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