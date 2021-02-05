Часть рекордного штрафа «Норникеля» потратят неизвестно на что

Сумма, которую «Норникель» в рамках рекордного штрафа заплатит в федеральный бюджет, пойдет на целевые программы в ведении Минприроды. Об этом рассказали в пресс-службе Минфина, передает РИА Новости.

На какие конкретно цели направят деньги, неизвестно. В ведомстве предложили обратиться в Минприроды, чтобы узнать есть ли у них какие-то планы по поводу средств.

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Представитель Минфина объяснил, что вначале часть денег уйдет в бюджет по коду «платежи по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам в федеральной собственности», а затем их направят в резервный фонд правительства.

В свою очередь вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что деньги следует потратить целевым образом, причем большая часть должна пойти на экологические проекты. Что предлагается сделать в Красноярском крае и отдельно в Норильске, она не уточнила, но пообещала, что лично проследит за расходами, пишет РБК.

Авария в Норильске произошла 29 мая. Резервуар хранения дизельного топлива из-за резкой просадки опор частично разрушился, после чего в почву и в реку попали порядка 21 тысячи тонн топлива. Роспотребнадзор оценил причиненный ущерб в 148 миллиардов рублей.

«Норникель» с такой оценкой не согласился, компания готова была отдать только 21,4 миллиарда рублей. Однако Арбитражный суд Красноярского края почти полностью удовлетворил иск ведомства, назначив штраф в размере 146 миллиардов и 177 миллионов рублей. Компания пообещала внимательно изучить решение и не исключила возможность его обжалования.