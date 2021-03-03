«Норникель» закроет все аварийные участки на фабрике в Норильске после аварии

Руководство «Норникеля» решило закрыть все аварийные участки на Норильской обогатительной фабрике, где из-за обрушения погибли трое человек. Об этом заявил президент компании Владимир Потанин, передает ТАСС.

«Мы приняли решение о полном выводе из эксплуатации всех аварийных участков <...> с целью исключения повторения такого рода аварий», — сказал он.

По его словам, ремонт на остановленной линии завершится 15 марта. На следующей неделе планируется остановка медной цепочки, чтобы модернизировать оборудование. Это будет сделано, чтобы добиться полного соответствия требованиям Ростехнадзора.

Обрушение в дробильном цеху на предприятии, где проводились ремонтные работы по усилению конструкций, произошло в ночь на 20 февраля. Провал образовался на площади около тысячи квадратных метров. Три человека погибли, пятеро пострадали. Было заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, задержаны четыре работника. Руководитель фабрики отстранен от обязанностей, создан штаб по ликвидации последствий аварии.