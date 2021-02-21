По делу о гибели рабочих на фабрике в Норильске задержали четырех человек

Четверо человек из числа руководителей Норильской обогатительной фабрики и компании-подрядчика задержаны после обрушения части дробильного цеха на предприятии, в результате которого погибли трое рабочих. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК по Красноярскому краю.

Согласно сообщению, в рамках расследования уголовного дела задержаны 43-летний начальник отдела по техническому надзору, 37-летний главный инженер и 46-летний начальник дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики, а также 43-летний сотрудник компании-подрядчика, отвечающий за допуск сотрудников к работам.

По предварительной версии следствия, в июле 2018 года при обследовании строительных конструкций здания склада дробления руды фабрики были обнаружены дефекты, которые могли привести к обрушению здания. Однако из-за бездействия подозреваемых строительно-ремонтные работы не были начаты своевременно.

Обрушение в дробильном цеху на предприятии произошло в ночь на 20 февраля, вероятной причиной стали ремонтные работы по усилению конструкций. Площадь обрушения составила одну тысячу квадратных метров. В результате погибли трое человек, еще пятеро были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.