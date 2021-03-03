«Норникель» разработал план скорейшего восстановления ситуации на рудниках

Руководство компании «Норникель» определит сроки полного восстановления работы обоих рудников и оценит возможные последствия для выполнения производственного плана после аварии на Норильской обогатительной фабрике, где из-за обрушения погибли трое человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

«На сегодняшний день можно сказать, что эта авария будет иметь материальный характер, то есть будут определенные потери для производства, но, к счастью, это не затрагивает людей, экологию», — сказал президент компании Владимир Потанин.

Кроме того, руководство «Норникеля» разработало программу ремонта обеих производственных линий обогатительной фабрики. Через несколько дней компания остановит медную цепочку фабрики для форсированной модернизации, чтобы полностью исключить любые инциденты на ней в дальнейшем.

«Восстановление работ линий [фабрики] возможно только при полной уверенности ее нового руководства в полной безопасности данного объекта. Я поставил задачу добиться полного соответствия технических характеристик реконструируемого объекта требованиям промышленной безопасности», — объявил Потанин.

Ранее стало известно, что руководство «Норникеля» решило закрыть все аварийные участки на Норильской обогатительной фабрике. Ремонт на остановленной линии завершится 15 марта. Кроме того, принято решение ужесточить требования по промышленной безопасности на объектах компании. На ближайшие пять лет запланировано выделение порядка 100 миллиардов рублей инвестиций в проекты, которые должны будут привести к повышению промышленной безопасности.

Обрушение в дробильном цеху на предприятии, где проводились ремонтные работы по усилению конструкций, произошло в ночь на 20 февраля. Руководитель фабрики отстранен от обязанностей, создан штаб по ликвидации последствий аварии. Семьям погибших оказывается вся необходимая помощь, как материальная, так и организационная.