МИД России раскрыл детали высылки дипломатов Чехии

В МИД России заявили, что Чехия в качестве российского ответа на недружественные действия получила то, о чем не мечтала даже в страшном сне. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает РИА Новости.

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«Помимо вот этих странных диковатых заявлений, похожих, видимо, с их точки зрения, на ультиматумы, они произнесли слово "паритет". Ну, паритет так паритет», — сказала Захарова. Она также раскрыла, что большую часть сотрудников дипмиссии Чехии в Москве составляли российские граждане.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва потребовала сократить состав посольства Чехии, учитывая диспаритет. По ее словам, в ответ на враждебные действия Праги потребовали сократить количественный состав посольства Чехии в Москве.

Ранее власти Чехии раскрыли, на сколько будет дополнительно сокращено число сотрудников в российском посольстве в Праге. Дипломатов станет меньше на 20 человек, а технических сотрудников — на 42. Таким образом в дипмиссии России в Чехии будет работать столько же людей, сколько в чешской в Москве: 7 дипломатов и 25 техслужащих.

Отношения России и Чехии ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которые Прага считает причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В этой связи она выслала 18 дипломатов, которых подозревают в работе на спецслужбы, а Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.